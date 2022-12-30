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Merkez Bankası 2023 yılı para politikası ve liralaşma stratejisini yayımlandı.

Buna göre 2023 yılı para politikası ve liralaşma stratejisi temel çerçevesi şu şekilde sıralandı:

"1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve

sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam

edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir.

TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek

uygulanmaya devam edilecektir.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 30, 2022

2. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli

enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler

ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli

olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin

politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının

etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir."

LİRALAŞMA HEDEFİ YÜZDE 60

"4. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık

hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla

güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için

mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve

kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir.

5. TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı

kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.

6. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen

enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir.

7. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve

talep dengesine göre oluşacaktır.

8. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi

önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve

rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

9. Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dijital

Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının

katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara

geçilecektir.

10. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika

iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir."