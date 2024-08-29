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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

        Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:34
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        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

        TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

        Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.

        Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

        Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.

        TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.

        TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

        Para politikası metinlerinde "TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar atılabileceği" mesajını vurgulayan TCMB'nin gerekli görülmesi halinde bu yönde yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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