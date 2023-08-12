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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Messi'nin frikik hilesi ortaya çıktı - Futbol Haberleri

        Messi'nin frikik hilesi ortaya çıktı

        Lionel Messi, FC Dallas'a karşı attığı frikik golü öncesinde topu yeniden konumlandırırken yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 11:15
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        Messi'nin frikik hilesi ortaya çıktı
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        Inter Miami, Ligler Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Dallas ile karşı karşıya geldi ve Messi'nin takımına, kaleden çok uzak olmayan yerden bir serbest vuruş verildi. Arjantinli süperstar, gerektiği gibi topun başına geçti.

        Ancak Messi, daha önce görülmemiş bir biçimde, daha iyi bir pozisyon elde etmek için topu birkaç kez sol tarafa hareket ettirdi.

        Messi'nin Miami'ye transferinin ardından onunla ilgili sık sık yorum yapan ABD Milli Takımı'nın eski futbolcusu Taylor Twellman da bu durumu fark edip, Messi'nin o an yaptıklarının videosunu GOAT etiketi ile paylaştı.

        Miami, normal süresi 4-4 berabere biten maçı penaltılarla kazanmayı başardı. Messi'nin ekibi, çeyrek finalinde Charlotte ile karşılaşacak.

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