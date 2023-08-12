Messi'nin frikik hilesi ortaya çıktı

Inter Miami, Ligler Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Dallas ile karşı karşıya geldi ve Messi'nin takımına, kaleden çok uzak olmayan yerden bir serbest vuruş verildi. Arjantinli süperstar, gerektiği gibi topun başına geçti.

Ancak Messi, daha önce görülmemiş bir biçimde, daha iyi bir pozisyon elde etmek için topu birkaç kez sol tarafa hareket ettirdi.

Detalles del mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/WpePv3dKD4 — Messismo (@Messismo10) August 8, 2023

Messi'nin Miami'ye transferinin ardından onunla ilgili sık sık yorum yapan ABD Milli Takımı'nın eski futbolcusu Taylor Twellman da bu durumu fark edip, Messi'nin o an yaptıklarının videosunu GOAT etiketi ile paylaştı.

Miami, normal süresi 4-4 berabere biten maçı penaltılarla kazanmayı başardı. Messi'nin ekibi, çeyrek finalinde Charlotte ile karşılaşacak.