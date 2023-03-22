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Son dakika haberi Mesut Özil futbolu bıraktı!

Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki Özil, derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu

Son dakika haberi Mesut Özil futbolu bıraktı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

34 yaşındaki Mesut Özil, sosyal medya hesabından Real Madrid formasıyla yaptığı paylaşımda "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil şunları kaydetti:

"Bu muhteşem yolculuk bir çok unutulmaz an ve duygular ile dolu. Schalke 04'e, Werder Bremen'e, Real Madrid'e, Arsenal'e, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e, bu süreçte bana destek veren teknik direktörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme ve yakın arkadaşlarıma ise özel bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü günde kariyerimin ilk gününden itibaren bana çok fazla destek verdiler. Şu anda güzel ailemle birlikte birlikte önüme bakıyorum."

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Almanya’da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE 8 KEZ FORMA GİYDİ

Bu sezon başında Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu, sadece 8 maçta oynayabildi ve herhangi bir skor katkısı veremedi.

MESUT ÖZİL’İN KARİYERİ

Futbola Schalke altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008’de 5 milyon Euro’ya Werder Bremen’e transfer oldu.

İki yıl sonra Real Madrid tarafından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Özil, 2013’te 47 milyon Euro’ya Arsenal’e geçti. İngiliz ekibinin efsaneleri arasında giren Özil, Mikel Arteta’nın takımın başına geçmesi sonrasında gözden düştü.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

2014 Dünya Kupası’nı Almanya ile kazanma başarısı gösteren Özil, Real Madrid formasıyla 2011-12 sezonunda La Liga, 2010-11 sezonunda İspanya Kupası ve 2012-13 sezonunda İspanya Süper Kupa’sını kazandı. Arsenal ile 2014, 2015, 2017 ve 2020’de FA Cup şampiyonluğu tadan Özil, 2015 ve 2016’da Community Shield zaferi yaşadı.

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