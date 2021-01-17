Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralandı! 0:00 / 0:00

AA

Kentte 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

AA'nın haberine göre, enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25),Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.