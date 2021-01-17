Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralandı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı

Gaziantep'te 2 katlı metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı

Son dakika haberi: Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralandı! - Haberler
Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralandı!
0:00 / 0:00
AA

Kentte 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

AA'nın haberine göre, enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25),Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sürücüler TEM'de mahsur kaldı! - Haberler
GÜNDEMSürücüler TEM'de mahsur kaldı!
Toprağa gömülü 4 kilo eroin ve kalaşnikof bulundu! - Haberler
GÜNDEMToprağa gömülü 4 kilo eroin ve kalaşnikof bulundu!
Son dakika haberi: Kayıp doktor hakkında önemli açıklama! - Haberler
GÜNDEMKayıp doktor hakkında önemli açıklama!
Fırtınadan kaçan gemiler Sinop'taki limana sığındı - Haberler
GÜNDEMFırtınadan kaçan gemiler Sinop'taki limana sığındı
Bursa’da yüzlerce araç yolda mahsur kaldı! - Haberler
GÜNDEMBursa’da yüzlerce araç yolda mahsur kaldı!
KORKUNÇ! Son dakika! Sultangazi'de çuvalla çocuk kaçırma girişimi iddiası
GÜNDEMKorkunç! Çuvalla kaçırmaya çalıştı!
Yarınki hava durumu ne? İstanbul 5 günlük hava durumu
GÜNDEMİstanbul 5 günlük hava durumu
Son dakika haberi: İsimleri sözde karargâhtan çıktı! 8 terörist yakalandı - Haberler
GÜNDEMİsimleri sözde karargâhtan çıktı! 8 terörist ...
İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul Valisi son dakika kar açıklaması
GÜNDEMİstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?
SON DAKİKA! Hayvan otlatma kavgasında cinayet
GÜNDEMHayvan otlatma kavgasında cinayet