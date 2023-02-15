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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"5 BİN 836 ÖĞRENCİ NAKİLİNİ BAŞKA İLLERDEKİ OKULLARA ALDIRDI"

Bakan Özer, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı."

Bakan Özer, "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.