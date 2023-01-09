MİT, sözde Suriye sabotaj sorumlusunu da etkisiz hale getirdi

AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü MLKP'nin sözde silahlı kanadı FESK'in Suriye sorumlusu Namoğlu, Irak'a gönderilerek terör örgütü PKK'dan özel eğitim aldı.

Terörist faaliyetine 2008 yılında Avrupa'da başlayan Namoğlu, Irak'ın Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik eğitim aldı. Terör örgütü PKK ile Irak'ın kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Suriye'ye 2016 yılında geçen Namoğlu, MLKP tarafından Türkiye'ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye'de eğitildiği sözde Şengül Boran akademinin genel sorumlusu olarak terörist faaliyetler yürüttü.

MİT tarafından takibe alınan, Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'e yönelik Haseke'de düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu'nun da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

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