Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG’nin Suriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.