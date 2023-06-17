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AA

MİT, yurt dışında terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü MLKP'nin, sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.

BİRÇOK SALDIRININ EMRİNİ VERMİŞTİ MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa’daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP’nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.

MİT AJANLARI TAKİBE ALDI PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye’de ve ülkemizde bulunan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı’nın yerini, MİT, saha ajanları vasıtasıyla öğrendi. MİT’in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı’yı takibe aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSMİYDİ Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından uygun yer ve zamanda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP’nin Suriye’deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023’te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı’nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.