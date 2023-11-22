A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na indi. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Sabah saatlerinde A Milli Futbol Takımı kafilesini Türkiye'ye getirmek için Cardiff’ten havalanan uçak Münih'e acil iniş yaptı.

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takım kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yapmıştır" denildi.

Açıklamada, "TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır" bilgisi verildi.

MİLLİ TAKIM TÜRKİYE YOLUNDA

A Milli Takım kafilesini taşıyan uçak, Münih'ten İstanbul'a hareket etti.