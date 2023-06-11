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MSB: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi, sözde bir karargah imha edildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık, "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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