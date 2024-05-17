MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz