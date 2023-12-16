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        Haberler Gündem Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD depremin yerin 29 km altında meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:56 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:17
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        Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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