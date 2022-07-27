O anlar kamerada! Hırsızı 2. kattan sarkıttı! Bahtsız hırsız!

İstanbul'da; geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
GÜRÜLTÜ YAPTI, EV SAHİBİ UYANDI
İHA'da yer alan habere göre sokakta gezen hırsız, 2'nci kattaki bir eve girdi. Başına gelebilecekleri hesaba katmayan hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı.
PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı. Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
"ABİ NE OLUR BIRAK GİDEYİM"
Yasin E., o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.
Hırsızın "Abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı.
POLİS GELDİ HIRSIZI GÖZALTINA ALDI
Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü.
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