O anlar kamerada! Ringde ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Bugüne kadar yaptığı 75 profesyonel boks maçında hiç yenilmeyen, aslen Giresunlu olduğu öğrenilen ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör Musa Askan Yamak, önceki gece yine kazanmak için ringe çıktı.

3. RAUNDDA YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre 36 yaşındaki boksör, maçın üçüncü raundunda bir anda kendisini yere bıraktı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen boksörün yanına hemen köşesindeki antrenörü ve yardımcıları koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan boksör Musa Askan Yamak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yamak'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

WBF VE GBU KEMERLERİNİN SAHİBİYDİ

Yarı ağır sıklet boksta, WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken ringde kalbine yenildi.