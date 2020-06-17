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Boğaz'daki tartışılan lüks restoran nasıl alındı?

İstanbul Anadolu Hisarı'nda denize sıfır lüks restoran, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ismiyle gündemde. Şarkıcının orayı nasıl aldığı tartışılıyor. Zira restorana dönüştürülen mekân, Kıyı Emniyeti'nin mülkü. Habertürk'ten Esra Boğazlayan dünden beri çok konuşulan restoranın nasıl alındığı sorusuna yanıt aradı... Öte yandan, Demet Akalın ve eski eşinden restoranla ilgili açıklama geldi. İşte Demet Akalın'ın olduğu iddia edilen o restoranın açılma süreci...

Demet Akalın restoran aldı iddiası
Esra Boğazlıyan

İstanbul Anadolu Hisarı'nda bulunan denize sıfır lüks restoranın ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ait olduğu iddiası, özellikle sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şarkıcının orayı nasıl aldığı tartışmaları aldı başını gitti. Zira restorana dönüştürülen mekân, Kıyı Emniyeti'nin mülkü. Dünden beri çok konuşulan lüks restoranın nasıl alındığı sorusuna yanıt aradım ve buldum… İşte adım adım Boğaz'daki mekanın açılma süreci…

28. TURDA BELİRLENDİ

Boğaz'daki söz konusu mekan Telekom Lokaliyken Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Kıyı Emniyeti, mekanı kiraya vermek için 1 Nisan 2019 tarihinde kapalı zarf usulüyle ihale açtı.

İhalede yarışanlardan biri de Demet Akalın'ın eski eşinin ailesiydi. Açık artırmanın 3. turunda bir firma çekildi ve kalan 2 firma da 27 tur yarıştı. Demet Akalın'ın eski eşinin ailesi, 28. turda ihaleyi aylık 145 bin TL'ye aldı.

MEKÂNIN ŞU ANKİ KİRASI 163 BİN TL+KDV

Kıyı Emniyeti'ne bağlı mekânın bin 800 metrekarelik kısmını kiralamış oldu. 4 milyon liralık bakım-onarım taahhüdünde bulundu. Mekanın şu anki kirası 163 bin TL+KDV.

AKALIN: RESTORAN BENİM DEĞİL

Öte yandan Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Akalın'ın kendisi, eşi ve kızının maske kuralına uyması da dikkatlerden kaçmadı. Son dönemde hakkında çıkan boğazda restoran açtığı haberlerine de açıklık getiren Akalın, "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise, "Restoran bizim değil. Kız kardeşim açtı restoranı, orası Dilan Kurt'a ait" açıklamasında bulundu.

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