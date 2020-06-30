İHA

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde son yapılan testlerle vaka sayısı 70'e yükseldi. Mahallede zorunlu işler dışında kimse sokağa çıkmıyor.

İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ne girişler çıkışlar geçen 24 Haziran itibarıyla kısıtlanmıştı. Köy camisinden yapılan anonslarla da testi yapılmayan vatandaşların Kovid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu mahallede vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.

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'EN KISA ZAMANDA KURTULMAK İSTİYORUZ'

Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, şunları söyledi: "Yapılan son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar bu süreçte evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler bir süre daha kapalı kalacak. Tarla ve bahçesi olan vatandaşlar işlerini yaptıktan sonra evlerine gidiyor. Onun dışında kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu şekilde tedbirli davranmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz."