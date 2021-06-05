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Son dakika haberi | Olaylı maçta kazanan Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin son çeyreğinde Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. Toplamda 5 isim diskalifiye edildi

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yı yendi! Maçta kavga çıktı - 5 isim diskalifiye edildi

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacağı serinin üçüncü maçı, 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan ve serbest atış çizgisinden skor üretti. Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada ilk kez öne geçti: 23-24. Guduric'in skorer oyunuyla maça ortak olan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden de 4 isabet bulan sarı-lacivertli takıma Micic ile Larkin'in basketleriyle yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakikası dengeli geçen 3. çeyreğin kalan bölümünde Singleton'ın dış atışlardan ve pota altından kazandırdığı kritik sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 64-56 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, 33. dakikanın başında 9 sayılık fark (73-64) elde etmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 73-71. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 27 saniye kala Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. İki oyuncunun yanı sıra Fenerbahçe Beko'dan birçok basketbolcu diskalifiye edilirken, kalan bölümde sarı-lacivertlilerin attığı 2 sayıya 22 sayıyla karşılık veren Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-73 galip ayrıldı.

SON ÇEYREKTE KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı.

Müsabakasının 37. dakikasında Singleton'ın hem basket atıp hem de faul kazandığı pozisyonun ardından Melih Mahmutoğlu saha kenarından topu, sırtı dönük olan Singleton'a doğru attı. Bacağına top gelen ABD'li oyuncu sinirlenerek Melih Mahmutoğlu'nun üzerien yürüdü. Sarı-lacivretli oyuncunun da karşılık vermesiyle başlayan gerginlikte araya önce Guduric girdi. Daha sonra diğer oyuncu ve teknik ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Yaşananları saha kenarındaki ekrandan inceleyen maçın hakemleri, Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nu diskalifiye etti. Ayrıca Fenerbahçe Beko'dan oyuncular Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu'nun yanı sıra teknik ekipten de birkaç kişi maçtan ihraç edildi.

Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, maçın hakemi Zafer Yılmaz'a saha kenarında tepki gösterdi.

ANADOLU EFES: 95 - FENERBAHÇE BEKO: 73

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Anadolu Efes: Micic 23, Buğrahan Tuncer 6, Beaubois 27, Moerman 3, Sertaç Şanlı 7, Larkin 11, Singleton 15, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi, Dunston 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 14, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 13, Barthel 9, Vesely 6, Perez 5, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 8

1. Periyot: 23-19

Devre: 41-37

3. Periyot: 64-56

Diskalifiyeler: 31.17 Vesely, 36.33 Melih Mahmutoğlu, Yiğit Onan, Ahmet Düverioğlu, Alex Perez (Fenerbahçe Beko),36.33 Singleton (Anadolu Efes)

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