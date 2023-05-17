Son dakika haberi: Bilecik'te ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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DHA

Bilecik'te olay, saat 04.00 sıralarında, Gölpazarı ilçesi Üyük köyü Beş Göller mevkiinde meydana geldi. Yunus Kırkçı idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle göle düşüp kayboldu.

KENDİLERİ ARAÇTAN ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre otomobilin sürücüsü Kırkçı ile arkadaşı Ertan Uzun, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI İhbarla olay yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Gölün ortasındaki otomobil vinçle çıkarıldı.

2 KADIN VE 1 ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU Araçtaki 2 kadın ve 1 çocuk ölü bulundu. Cenazeler savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kimliklerinin tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Gölden yaralı çıkan 2 kişinin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.