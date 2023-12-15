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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel: En büyük güvencem İstanbul İttifakı

        CHP lideri Özel: En büyük güvencem İstanbul İttifakı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Özel, "En büyük güvencem İstanbul İttifakı'dır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:25
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Özel, "En büyük güvencem İstanbul İttifakı'dır" dedi.

        CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir araya geldi.

        Aday belirleme süreci hakkında konuşan Özel, "8 şehirde anketler sürüyor. Sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Sayın Başkanı dün aradım. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun da onayıyla açıklama yapmayı doğru buldum. İzmir ve diğer şehirler için anketleri yapıyoruz. Aday belirleme süreci nasıl gerekiyorsa öyle tamamlanacak" dedi.

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme konusuna değinen Özel, "Randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil. Yaşadığımız olaylarla nedeniyle bu hafta görüşemedik. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz" dedi.

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