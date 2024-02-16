İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, aday belirleme işlemlerinde yapay zeka kullanımı hakkında, “Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP’nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, aday belirleme sürecinde yapay zekadan yararlanmalarıyla ilgili soruya, “Yapay zeka çağın bir gerçeği. Gazeteci arkadaşlar ile sohbet ederken, uzun bir sohbet içinde adı geçince bile bugün her yerde gündem olmuş. Ben de çok memnun oldum böyle bir şeyden. Tabii yapay zekadan yararlandık dediğimiz konu şu, açıklık getirmek gerekirse. Anket yapıyoruz, 2019 yılında yapılanların 25 katı anket yaptık. Ölçme ve değerlendirmeye önem veriyoruz. Anketler artık telefon yöntemi ile daha çok yapıldı, bu dönem öyle tercih edildi. 8 firmanın teknolojisi olanak veriyordu, toplam 16 firma ile görüşüldü. 8 firmanın teknolojisi uyumluydu. Onlar kendi arama merkezlerinden arama yapıyorlar ancak yolladığımız link üzerinden yapıyorlar. Bizim o link hem görüşmeleri dijital olarak yedeklemeye hem yapay zekanın bu dijital dinleme ile bir hata, yanlış varsa buna müdahale etmesine, bazen de bazı konularda önerilerde bulunmasına, tabii bu mutlaka bilgisayar programı ve yapay zekanın işi. Örneğin 500’üncü ankette 3 bin kişilik anketin, 500’üncü anketinde yapay zeka call centerı durduruyor. Aynı anda belki 25-30 aramacı veya 50 aramacı birden arama yaparken, her birine teker teker olduğundan, onların fark edemeyeceği şekilde, diyor ki ‘Ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor. Bunu ankete dahil etmek ister misiniz’ diyor, dönüyorlar bize. Biz de soruyoruz, böyle bir isim çıkıyormuş ankette. Evet, önceki dönemde milletvekili adayımızdı, başvuru yapmadı. Kendisini ankete koyuyoruz, değerlendirmeye dahil ediliyor. Böylelikle yapay zekanın açık uçlu sorularda yüksek frekans alıp, 100-200-500’üncü ankette durdurup, seçenek olarak dahil ettiği durumlar oldu. Bunların içinden aday olmak istemeyenler oldu. Adaylığı kabul edenler, hatta adaylaşanlar oldu. Yapay zekanın böyle bir katkısı oldu” dedi.

“YAPAY ZEKAYI REDDEDEREK OLMAZ”

“Ancak bir diğer yandan da örneğin anketör, 18-25 yaş arası kadınla görüşmesi gerekirken örneklemde olan, 42 yaşındaki bir hanımefendi ile yapılan görüşmeyi 24 diye kaydedince hemen anketi durduruyor, ya ‘Hatalı bastı ya da hile yapıyor’ diyorlar. Bu tip avantajlar var” diyen Özel, “Bunu tahmin ediyorum, böyle yüksek teknoloji kullanan firmaların kullandığı unsur. Bir diğer kampanyaya katkısı kelime bulutları oluşturması. Niteliksel araştırmalar yapılırken bir kentin, hatta bir ilçenin soruları sorulduğunda görüşmenin yapıldığı kişilerin en çok kullandığı kelimelerden kelime bulutu oluşturuyor. Biz de adaylarımızın önüne ilçenizin kelime bulutu budur diye veriyoruz, vereceğiz. En büyük kelime o kentin en çok konuştuğu kelime. Örneğin susuzluk.

Örneğin yol, doğalgaz. Kentte doğalgaz kazıları bitmemiş, onunla ilgili bir şikayete denk gelebiliyor, doğalgaz talebine denk gelebiliyor. Örneğin o kelimelerin içinde o kentte çok önemsenen kelimeler varsa onların adayın yerel sloganına dahil etmesini öneriyoruz. Örneğin, bilgili, geçmişte belediyeciliği iyi bilen birisi olsun, varsa adayımız ‘Belediyecilikte işi ehline verin’ diye bir slogan tercih edilebiliyor. Yapay zekanın anketler, görüşmeler üzerinde, niteliksel görüşmeler üzerinde böyle katkılarını aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız.

O yüzden CHP’nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal. Bundan sonra zaten yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin yüzde 85’ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması lazım. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama yerine işinden ettikleri insanlara istihdam vermek lazım” ifadelerini kullandı.

"DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI DA KLİPTE GÖRÜLECEK"

Özel, partisinin yerel seçim videosunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yer almaması hakkındaki soruya, “Klip 5 Şubat günü çekildi, hatta o klipteki arkadaşlarımız İstanbul’dan görevli oldukları deprem bölgelerine uçtular, o yüzden 5 Şubat’taydı. Ancak belediye başkanımızın 5 Şubat’ta Hatay’da olması gerektiği ve çok sayıda dışarıdan gelecek olan arkadaşımız olduğu için o gece zaten deprem yaşanmıştı, zaten Hatay’daydı. Ayrıca Lütfü Savaş şunu söyledi. ‘Biz böyle planlamıştık ama gelemem. Zaten benim böyle müzikli, çalgılı bir klipte oynamam doğru olmaz.’ Hatay’ın acısı açısından. Ben de buna hak verdim ve doğru da bulmuştum. Ayrıca çokça sorulan sorularda, 6 belediye başkanımız klipte özel olarak daha ön planda, özel görüntüleri var. Diğer 6’sınınki de ikinci filmde izlenecek. Onun da çekimi o gün oldu ancak ikinci devam filminde diğer 6 belediye başkanımızı da göreceksiniz” yanıtını verdi.

“HATAY’DA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BUGÜN SONLANIYOR”

Özel, “Hatay ile ilgili belirsizlik devam mı?” sorusuna, “Ölçme ve değerlendirme bugün sonlanıyor. Bir kez daha bakacağız. Dediğimiz gibi Hatay konusu Türkiye’de çok konuşulan bir konu. Hatay’da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa, bunun yüzde 99’u ülkeyi yöneten iktidar ile ilgili. Hatay’daki ilçe belediyelerinin önemli bir kısmı iktidarın, 3 tanesi bizde. Geri kalanı iktidarın. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya onlarda. Oralarda çözülmeyen bütün sorunlar Hatay’da çözülmemiş durumda.

Belediye başkanımız elbette eleştiriden muaf değil. Biz de zamanında eleştirdik. Bunda hiçbir şüphe yok. Tepki gösterenlerin tepkisini anlıyoruz ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim, Hatay’da 100 tepki varsa, 99’u hükümete ve ‘Hükümet istifa’ diye bütün gece inledi Hatay. Lütfü Savaş’a birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı önemsiyoruz ama Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay için Lütfü Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş zaten buna ‘Hayır’ demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi değildir” ifadesini kullandı.