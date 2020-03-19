Pınar Fidan'a soruşturma

HABERTURK.COM

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahneye çıkan ve Alevi vatandaşlar ve Madımak Oteli'nde yakılan sanatçı ve aydınları akla getiren "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" diyen Pınar Fidan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Arzu Kaya ve Serdar Kulaksız'ın edindiği bilgilere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın çok yönlü soruşturulması için talimat verdi.

Pınar Fidan, sosyal medyada yayılan videosuna gelen tepkiler üzerine "ben de Aleviyim" diyerek "ofansif mizah yaptığını" öne sürmüştü.