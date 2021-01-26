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Son dakika haberi PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ile yakalanmalarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, sözde Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyeliklerine seçildikleri, terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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