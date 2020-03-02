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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak, "Hiç kimseyle savaşa girmeye niyetim yok" ifadelerini kullandı. Putin, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

TASS'a demeç veren Rusya lideri, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Putin, Rusya'nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını, ancak diğer ülkeleri Moskova ile ihtilafa girmekten caydırmak istediğini söyledi.

SAVUNMA HARCAMASI

Rusya’nın savunma alanında yatırımlarına devam edeceğini kaydeden Putin, “Savunma bütçesi olarak dünyada 7. sıradayız. ABD, Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya’dan daha az savunma bütçemiz var. Harcamalarımız her yıl düşerken diğer ülkelerde artıyor” dedi. Rusya’nın başka ülkeleri takip eden ülke konumundan çıktığını söyleyen Putin, kendi savunma yatırım ve üretimleriyle takipçi konumundan çıkıp diğer ülkeler tarafından takip edilen konuma ulaşıldığını ifade etti.