Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da sanal bahis oynatan bir şebekeyi takip eden polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından bu sabah 05.00’de harekete geçti. İstanbul’da 12 ilçede düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama kararı olan 39 şüpheliden şebeke elebaşı U.J.’nin de aralarında olduğu 36’sı yakalandı.

SİLAH, DİJİTAL MATERYAL, UYUŞTURUCU, PARA...

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan aramalarda 6 tabanca, 122 tabanca mermi 35 telefon, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, 20 gram uyuşturucu ve 320 bin lira para ele geçirildi.

PARA TRANSFERLERİNDE QR KOD SİSTEMİ

İddiaya göre, şebeke üyeleri, polis ekiplerinin takibine yakalanmamak için kredi kartı ya da pos uygulamalarını kullanmıyordu. Şebeke yeni bir yöntem olarak banka ATM’lerindeki QR sistemini kullanıyordu. Şebekeye para yatıran müşteriler, kendilerine gönderilen QR üzerinden para yatırırken ödemeler de aynı şekilde yapılıyordu.

3 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

QR sistemi kullanarak yakalanmayacağını düşünen şebekenin bu yöntemle 3 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

QR KOD NEDİR?

İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden QR kod, mobil cihaz kameralarından okutulabilen, iki boyutlu barkod türünün adıdır. Japon Denso firmasına patentli kod, genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur. Bu barkod türü, kullanıcıyı telefon numarası, e-posta adresi, internet adresi kısa mesaj gibi içeriklere yönlendirir.