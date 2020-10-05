DHA

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin çevreleri için yaptığı şiddetli sağanak yağış uyarısı sabah saatlerinde gerçekleşti.

DHA'nın haberine göre, Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokalar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Çayeli Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklardaki göletlere müdahale etti.

Yalı Mahallesinde meydana gelen heyelanda Ekrem Taşcı'ya ait ev toprak ve balçıkla doldu. Can kaybı ve yaralanan olmadığı heyelanda evde hasar oluştu.

Çayeli Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, heyelanın yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu. Çiftçi, "Ucuz atlatılmış bir heyelan oldu. Hane halkından kimsenin burnu bile kanamadı. Bu bizler için sevindirici durum oldu" dedi.