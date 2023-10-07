Şahinler suç örgütünün finansmanı yakalandı!
İstanbul merkezli 7 ilde, 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
43 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.
FİNANSMAN ARANIYORDU
Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.