Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül’de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.