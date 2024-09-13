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        Haberler Gündem Güncel Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek

        Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifadesinin alınması için Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:19
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        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül’de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Korkunç olayda, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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