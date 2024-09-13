Son dakika haberi Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifadesinin alınması için Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül’de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Korkunç olayda, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.