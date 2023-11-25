Şanlıurfaspor, deplasmanda kazandı
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu
Giriş: 25.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:43
Trendyol 1'inci Lig'de 13'üncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Teksüt Bandırmaspor sahasındsa Astor Enerji Şanlıurfaspor'u konuk etti.
Urfa ekibi deplasmanda 1-0'lık galibiyetle döndü.
Maçın tek golünü 8'de Urie-Michel Mboula kaydetti.
Bu skorla Şanlıurfaspor puanını 14'e çıkarırken Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.