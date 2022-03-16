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Sayısal Loto sonuçları açıklandı 16 Mart 2022 Sayısal Loto numaraları! Sayısal sonucu sorgulama

Büyük ikramiyenin 35 milyona yaklaştığı Çılgın Sayısal Loto'da günün sonuçları belli oldu. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere 3 kere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. İşte 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı 26 Şubat 2022 Sayısal Loto numaraları! Sayısal sonucu sorgulama ekranı

Büyük ikramiyenin gittikçe yükseldiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayımlandı. 21:30'da açıklanan Çılgın Sayısal Loto'da günün şanslı numaralarını bir araya getirdik!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 MART 2022:

31 - 40 - 42 - 45 - 73 - 89

ve JOKER: 90 - SÜPERSTAR: 47

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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