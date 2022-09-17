Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası 0:00 / 0:00

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Son dakika haberi... Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Erme Olur'un, Arnavutluk'a deport edildiği iddia edildi.

Gazeteci Erk Acarer'in Twitter'dan aktardığı iddialara göre; Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Oturum işlemleri yapılmayan Olur tekrar Arnavutluk'a gönderildi.

Acarer, Olur'un önce Türk güvenlik yetkililerine teslim edilip İstanbul'a getirildiğini belirtti ancak daha sonra attığı yeni tweetlerde Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu ve avukatlarının deport kararına itiraz ettiği için Tiran Havaalanı'nda tutulduğunu belirtti.

Acarer, Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu için havalimanında nezarette gözaltına alındığını ifade etti.

Fotoğraf: Emre Olur'un Twitter hesabından alınmıştır.