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Son dakika haberi Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkardı

SON DAKİKA! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" denildi.

Sedat Peker, adının başına mahkeme kararıyla "Reis" adını almıştı.

AA: PEKER'İN KORUMALARINDA FETÖ İZİ TESPİT EDİLDİ

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, Sedat Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Peker'e koruma gerektiğine yönelik olarak 16 Ocak 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı.

Bu yazışmalarda, DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, suç örgütü elebaşı hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

"KORUMA KARARI 2020 EYLÜL AYINDA KALDIRILDI"

Kararın tebliğ edildiği Peker, 26 Ocak 2015'te koruma istemediğini bildirdi ancak 5 Şubat 2015'te tekrar koruma için başvuruda bulundu. Bu talebin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden 20 Şubat'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden de 26 Şubat'ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğüne "Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları" imzasıyla Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik yazılar yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre, İstanbul İl Koruma Komisyonu 6 Mart 2015'te toplanarak Peker için polis yakın koruma kararı aldı. Aynı komisyon tarafından Peker'e koruma verilmesiyle ilgili karar 2016, 2017, 2018 ve 2019'da da uzatıldı.

Adı "FETÖ borsası" iddialarına karışan ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in, 2017'de İstanbul Valiliği'ne, "DHKP-C’nin Okmeydanı’nda suç örgütü elebaşına ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceği" uyarısının yer aldığı bir tutanak gönderdiği tespit edildi.

Sedat Peker için verilen koruma kararı 2020 Eylül ayında kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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