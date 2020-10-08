İHA

Mersin'de bir apartmanı basıp Seher Özkurt'u silahla öldüren cinayet zanlısı 30 yaşındaki B.Ş., Bursa'da saklandığı apartta yakalandı.

Korkunç cinayet, Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önüne gelen araçtan inen silahlı adam, binanın 9. katına çıkarak, Seher Özkurt'u kurşun yağmuruna tuttu. Cinayet sonrasında geldiği otomobile binerek diğer 3 kişi ile kaçan katilin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Şahitler tek tek dinlendi ve olay yerini gösteren güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışma sonrasında olaya karışan bazı şahıslar Adana'da yakalandı. Şahısların kaçtığı araca ise el konuldu.

Cinayete ilişkin Bursa polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde zanlısı B.Ş.'nin Mersin'den kaçarak Bursa'ya geldiği ve merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir apartta saklandığı belirlendi. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.Ş., daha sonra Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.