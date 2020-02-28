Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan en büyük Katolik kilisesi olan Sent Antuan Kilisesi’nde yaşanan tapu krizinde yeni gelişme yaşandı. Kilise, geçmişte tapu üzerinde kayıtlı olduğu kişilerin yakınları tarafından satışa çıkarılmıştı. Olayın kiliseye bildirilmesi üzerine tedbir kararı aldırılarak tapu iptali davası açıldı. Satış isteyen taraf, konulan tedbirin kaldırılması için itiraz da bulundu.

BAŞRAHİPTE DURUŞMAYA KATILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu ile davalılar avukatı Simay Söğütoğlu katıldı. Duruşmaya kilisenin başrahibi İulian Pişta’da izleyici olarak katıldı.

TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme,önceki ara karar gereği bu duruşmada davalı tarafın yaptığı tedbirin kaldırılması yönündeki talebi değerlendirmek için duruşma yapıldığını belirtti.

TEDBİRİN KALDIRILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

Duruşmada söz alan Kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin vekili olarak da duruşmaya müdahil olarak katılma taleplerinin olduğunu söyledi.

Tedbire itirazı kabul etmediklerini söyleyen Hatipoğlu, “dava dilekçesinde ibraz ettikleri belgeler davanın iddiasını kanıtlamaya yeterli belgelerdir. 70’li yılların ortasında kök mirasçıların beyanlarına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kilise ana binası Sent Antuan kilisesi üzerine tescil edilmiştir. Tapu kontrolü yapılmalıdır. Yüzyıldır Türkiye’ye giriş yapmayan bir ailenin zarara uğraması mümkün değildir. Tedbirin kaldırılması hukuken mümkün değildir. Davacı olarak mirasçıların tamamına yakının beyanları bizim lehimizedir. Yüz yıllık bir Katolik mabedinin değeri belediye rayiç değeri üzerinden tespit edilemez. Bu Katolik cemaatine bir hakarettir. Feri müdahil talebinde bulunan Vatikan devletine karşı bir hakarettir” dedi.

TEDBİRİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Davalılar avukatı Simay Söğütoğlu, Yüzyıldan fazladır orada bulunan bir kilise olmasına rağmen 1970’li yıllarda Bakanlar Kurulu kararı verilmiş olmasına rağmen tapuda herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve davaya konu parsellerin hala davalılar adına gözüktüğünü belirtti.

Söğütoğlu, bunun bir hukuk yargılaması olduğunu belirterek “bahsi geçen parseller davalılar adına kayıtlı olduğu için sadece hukuki haklarını aramaktadırlar. Ne Katoliklere ne de Vatikan Devleti’ne karşı hakaret söz konusu değildir. Şu aşamada teminatsız olarak tedbire devam edilmesi mümkün olmamalıdır. Biz tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME TEDBİRİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme, bir kısım davalılar avukatı tarafından tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi. Mahkeme, davalı tarafın kararla ilgili olarak istinaf Mahkemesi’ne itiraz hakkının da bulunduğunu kararında belirtti.

VATİKANIN TALEBİ SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin feri müdahillik talebinin ise öninceleme aşamasında değerlendirilmesine karar verdi.

'BEKLEDİĞİMİZ KARAR BUYDU'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Sent Antuan Kilisesi ve Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin avukatı Afşin Hatipoğlu, "3 yıl önce açtığımız davanın, bugün tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili duruşma yapıldı. Tedbir kararının devamına karar verildi. Tedbir kararının devamı neticesinde ana davaya devam ediliyor. Şu anda dava yargılama aşamasında. Sonucun ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an için davacı taraf olarak bizim lehimize bir karar söz konusu. Beklediğimiz karar da buydu, hukuk da bunu gösteriyordu. Sent Antuan Kilisesi bu manada davada haklı olduğunu, bir adım daha önde olduğunu göstermiş oldu. Karar yine yüce mahkememizin. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle tedbirin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte artık taşınmazlarımız, sağlam bir şekilde hukuki güvence altında. Vatikan’ın da avukatıyım ben aynı zamanda. Onların adına da müdahillik dilekçesi verdik. Vatikan da şu anda davaya dahil olmak için talepte bulundu. Mahkeme de onu inceleyip karar verecek" dedi.