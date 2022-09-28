Serdar Ali Çelikler yazdı: Al sana Türk teknik adam

• Türk milli takımının başında Türk hoca varken Euro 2020'de zırıncı olundu. Rakip hocalar "Türkiye'de taktik falan yok" dedi. Gelen geçen 3 attı gitti. Tek golümüzü 25 metreden atan futbolcumuz "Siz daha hala bana pas vermeyin" diye takım arkadaşlarına söylendi.. Dönüşte o Türk hoca kendini eleştirmedi; 6 yediği maçtan sonra kendini eleştirenlere gönderme yapıp Şeytan-i Düzen falan diye basın toplantısı yaptı. Bu kelime oyununu bulmaya harcadığı mesaiyi taktiğe harcasa takımı 6 yemezdi oysa ki.

• Türk milli takımının başında Türk teknik adam varken Türk milli oyuncu uçakta planlı ve programlı bir biçimde organize bir saldırı ile gazeteci dövmeye çalıştı. Milli futbolcu dövmeye çalıştığı gazeteci nezdinde TFF Başkanı'nın anasına avradına sövdü. TFF Başkanı da tepki vermedi.

• Türk milli takımının başında Türk teknik adam varken bir İsviçre maçı oynadık az daha ihraç ediliyorduk. Tüm günahı Alpay'a yıktık. Onun futbol hayatı bitti, ülke futbolu kurtuldu. Haluk Ulusoy, Blatter'e yalvardı da ihraç edilmedik.

• Türk milli takımının başındaki Türk hocaların hiç birinin hiç bir ekstra başarısı yok. 54 UEFA Avrupa ülkesinin (Bazıları ülke bile değil. Aslen 48'i profesyonel futbol takımına sahip) 24'ünün katılabildiği Euro turnuvalarına katılmak başarı değil. Ki o elemelerde bile 4. torbaya düştük. Tamamen Türk milli takımının başındaki Türk hocalar ile..

• Türk milli takımının başına Türk hoca getirdik, gelirken "Hedefimiz gruptan lider çıkmak" dedi. Avrupa'da ilk galibiyetini kulüp takımı ile daha geçen hafta o da rakip 10 kişi kaldığı için alabildi.

• Türk milli takımının U19'unun başında Türk hoca var Lüksemburg'tan 4 yedi. Lüksemburg'un 3 golünü profesyonel olmayan bir çocuk attı.

• Türk milli takımının U21'inin başında 5 senedir aynı Türk hoca var. Andorra U21'ye yenildi.. Andorra'da 21 yaş altında futbolcu yok. Yarı profesyoneller. Bu takıma yenildik biz.

• Şimdi Türk milli takımının başına "Beklentisi olan" Sergen Yalçın'ı getirmek isteyen bir klik var. Avrupa'da tek bir galibiyeti dahi olmayan Yalçın, hangi referans ile milli takımın başına geçecekmiş? Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekmesini mi ödüllendirelim?

• Türk milli takımının başına İsmail Kartal mı geçsin Aykut Kocaman mı tartışması var. İsmail Hoca'nın hangi Avrupa başarısını referans alacağız? Hangi Avrupa başarısı ile değerlendireceğiz?

• Sadece Türkçesi kıt Hamit Altıntop değil, Mehmet Büyükekşi de masalara vurarak konuşmaya başladı. Her ikisi de Kuntz'un arkasında olduklarını söyledi. Peki o zaman Samet Aybaba ile ne görüştünüz Mehmet Bey? Samet Aybaba hocam hangi Avrupa başarısına istinaden milli takımlarda görev alacak?

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■ Türkiye C Ligi'ne düşerken; Türk takımları Avrupa'da patır patır dökülüp şampiyonumuzun bile ön eleme oynamasına neden olacak puan kayıpları yaparken Türk hocalarımız neredeydi?

Türk futbolunun Avrupa'nın bu kadar gerisinde kalmasının bir sebebi hakemlerse diğer majör sebep de Türk teknik adamlar. Kimse kusura bakmasın. Yeni nesil bir takım isimleri ayırmakla beraber özellikle bir nesil teknik direktörlerin çoğunluğu futboldan ve taktikten bihaber. İdman ve performans bilgileri çok zayıf. Ülke dışından da laf olsun diye bile teklif alamıyorlar.