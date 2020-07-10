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İstanbul'da taklit tabloyu gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de 2 kişinin ellerinde bulunan bir tabloyu satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Salih D. (39) ve Turan D. (53) gözaltına alındı.

TAKLİT TABLOLARLA DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin satmaya çalıştığı tablonun Raffaello Sanzio'ya ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun taklidi olduğu belirlendi. Şüphelilerin taklit tabloları gerçekmiş gibi satmaya çalıştıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

SANATÇININ ORİJİNAL ESERİ LOUVRE MÜZESİ'NDE

Rönesans döneminin İtalyan ressam ve mimar Raffaello Sanzio da Urbino, kısaca Rafael olarak biliniyor. 6 Nisan 1483 yılında İtalya’nın Urbino kentinde doğan sanatçı, Leonardo ve Michelangelo ile aynı dönemde yaşamış ve 37 yıllık hayatına paha biçilemez güzellikte eserler sığdırmıştır. Sanatçının 'Şeytanla Savaşan Mikail' eserinin, 1505 yılında daha önceleri ele aldığı Mikâil'in gençlik minyatür konusunun genç bir vesiyonu olduğu belirtiliyor. Her iki çalışma da Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.