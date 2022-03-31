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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şilan Topal davasında karar açıklandı!
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Son dakika haberi Zorba koca eşini kaçırmıştı! Şilan Topal davasında karar açıklandı

Son dakika... İstanbul Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Korkunç olayda Mithat Topal'ı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl, Rahim Maral'ı ise yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika: Şilan Topal davasında karar açıklandı!
Şilan Topal davasında karar açıklandı!
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Son dakika... Şilan Topal davasında karar açıklandı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı.

DHA'nın haberine göre, tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"EŞİMLE BARIŞMAK İÇİN HAREKET ETTİM"

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Mithat Topal savunmasında, "Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Maksut Yıldız, tahliyesini istedi. Sanıklardan şikayetinin devam ettiğini belirten Şilan Topal ise, cezalandırılmalarını istedi.

MÜTALAADA SANIKLARIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde Şilan Topal ile Mithat Topal'ın resmi nikahla evli olduklarını ancak fiilen ayrı yaşadıklarını aktardı. Sanıkların olay günü, gece saatlerinde Şilan Topal'ın evine gittiklerinin belirtildiği mütalaada, sanık Mithat Topal'ın, Şilan Topal'ı zorla ticari taksiye bindirdiği ifade edildi. Mütalaada, Maksut Yıldız'ın Topal'a yardım ettiği, Rahim Maral'ın ise ticari takside yanında oturan Şilan Topal'ın araçtan inmesine izin vermediği kaydedildi. Sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, sanık Rahim Maral'ın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaada, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

"SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Duruşmada karar önce son sözü sorulan sanık Mithat Topal, "Anlatılan suçların hepsi tamamen iftiradır. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Beraatımı talep ederim" dedi. Maksut Yıldız ise son sözünde, beraatını ve tahliyesini istedi.

MİTHAT TOPAL'A 6 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Mithat Topal'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız'ı ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına karar verirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, Rahim Maral'ı ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından hakkındaki koruma kararı olan Şilan Topal, polis ekipleri eşliğinde adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, sanık Mithat Topal ile Şilan Topal'ın boşanma aşamasındayken Şilan Topal'ın ailesinin Şişli'deki evinde kaldığı anlatılıyor. Mithat Topal'ın 7 Eylül 2021'de Şilan Topal'ın yanına gittiği, araçtan inip mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral'ın Mithat Topal'a yardımcı olduğu ifade ediliyor. Sanık Topal'ın, eşini ilk önce Tarlabaşı'na sonra da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü, burada zorla tuttuğu kaydedilen iddianamede, 8 Eylül'de mağdurun zorla tutulduğu eve giden sanık Maksut Yıldız'ın "Eğer şikayetçi olursan çok kötü şeyler olacak" diye tehdit ettiği bildiriliyor. İddianamede 3 sanığın "Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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