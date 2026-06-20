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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Silivri'de başkan vekili belli oldu

        Silivri'de başkan vekili belli oldu

        Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde, CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkanvekili olarak seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Silivri'de başkan vekili belli oldu

        Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı.

        DHA'daki habere göre seçimde Silivri AK Parti Meclis üyeleri aday göstermez iken MHP Meclis üyeleri katılmadı. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 25 üye oy kullandı.

        3'üncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu. 5 boş oy kullanıldı.

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