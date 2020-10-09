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Son dakika haberi Şırnak'ta 5 işçiyi şehit eden terörist öldürüldü!

Şırnak’ta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden, PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul, Jandarma ve MİT’in müşterek operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 işçiyi şehit eden terörist öldürüldü! - Haberler

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten Baran Kıçi kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Teröristin;
- 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edimesi,
- 17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

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