Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada Sivas ekibi galip geldi. 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Demir Grup Sivasspor'un sayıları 78'de Kayode ile 90+1'de Yatabare'den geldi. Kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın golünü ise 54'te Martin Rodriguez kaydetti.
Bu sonuçla Sivas temsilcisi puanını 40'a yükseltirken, Altay ise 29 puanda kaldı.
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