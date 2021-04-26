Sokakta 'çocuk gelin' çatışması! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da, 15 yaşındaki kızı isteme meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Ocak günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kadir A. (26) komşusunun kızı 15 yaşındaki N.M.'ye aşık oldu. Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.'ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi. Bunun üzerine anne ve baba N.M.'nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.'den kızı istedi. Ancak aile, "Kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu" söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, "Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler" dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi.

TARTIŞMA SİLAHLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de karışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak ertesi gün Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.'yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39),Ali Y. (52),Hüsne Y. (73),Mehmet Y. (32),Hasan Ali K. (24),Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Ailelerin evlerine koşarak tüfek ve tabanca alıp karşı tarafa ateş etmesi ve bir kadının silahlı şahıslara karşı koymaya ve onları sakinleştirmeye çalışması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahısların sokağın diğer tarafına doğru ateş ettiği yer alan görüntülerde, kadının bir süre sonra gençlerin elinden silahları aldığı ve sakinleştirdiği daha sonra da kendisinin baygınlık geçirdiği yer aldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33),Hakan (29) ile tedavisinin ardından Ayhan Y.'yi (39),karşı gruptan da Hamdullah (32),Kadir (26),Şükrü (47),Mehmet (19),Sıdak A. (45) ile Ahmet E.'yi (19) adreslerinde gözaltına almıştı.