HABERTURK.COM

Yurt genelinde yaşanan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranının ciddi biçimde düşmesinin ardından bu sabahtan itibaren Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye beyaza büründü.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise akıllardaki soru işaretiydi.

"OCAK SONU YA DA ŞUBATIN İLK HAFTASI"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının İstanbul'da da etkisinin olacağını belirterek, "31 Ocak ile 1 Şubat arasında kar yağabilir. Ama kuvvetle muhtemel 5, 6, 7 Şubat gibi İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz" dedi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir