Son dakika haberi Söylemezler suç örgütüne operasyon! 9 gözaltı İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' Operasyonları'nda elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Organize Suç Örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."