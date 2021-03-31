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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Şubat ayında dış ticaret açığı yükseldi
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Şubat ayında dış ticaret açığı yükseldi

Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artarak

Son dakika haberi: Şubat ayında dış ticaret açığı yükseldi
HABERTURK.COM

TÜİK 2021 Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat şubatta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9.4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 224 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 2 ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat 1.4 artarak 37 milyar 388 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 15.9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 79.5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.

İMALATIN PAYI YÜZDE 94.2

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 oldu.

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