Şule Çet davasında cezalar onandı!

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DHA

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı. AA'da yer alan habere göre daire, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Aralık 2019'daki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezaları onandı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği belirtilen sanık Berk Akand hakkındaki 18 yıl 9 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU? Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı. "Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.