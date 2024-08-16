Son dakika haberi Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Salamiyah kenti merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, Hatay'a 119 km uzaklıkta.
Giriş: 16.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:31
Suriye'nin Salamiyah kenti, Hamah bölgesinde saat 13.18'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.1 km olurken, merkez üssü, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta.
5.2 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra aynı merkez üslü 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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