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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika haberi Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem

        Suriye'nin Salamiyah kenti merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, Hatay'a 119 km uzaklıkta.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:31
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        Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem
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        Suriye'nin Salamiyah kenti, Hamah bölgesinde saat 13.18'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Depremin derinliği 7.1 km olurken, merkez üssü, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta.

        5.2 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra aynı merkez üslü 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        Ayrıntılar geliyor...

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