Suudi Arabistan'dan hac kararı 0:00 / 0:00

Duyuru cumartesi günü devlete ait Suudi Basın Ajansı tarafından yapıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’ndan gelen karar kapsamında, bu sene hac ibadeti, yalnızca Suudi vatandaşlar ve Suudi Arabistan’da yaşayanlar gerçekleştirebilecek.

Covid-19 salgını nedeniyle bu sene yalnızca aşı yaptıran 60 bin kişi hac ibadetini gerçekleştirebileceğini söyleyen yetkililer, yurt dışından hac ibadeti için kimsenin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Geçen dönemki hac ibadetinde Suudi Arabistan’da ikamet eden 1.000 kadar kişi hac ibadetine katılmak için seçilmişti. Hac ibadetini gerçekleştiren üçte ikilik bir kesim 160 farklı milletten kişiler oluşturuyor. Bunun üçte birlik kesimi ise Suudi güvenlik ve sağlık personelleri.



Geçen ay hac ziyareti kapsamında kısıtlamalardan birinin de yaş sınırlaması olduğu kulislerde konuşulmuşu. Bugün gelen açıklamada ise yaş sınırı 18-65 olarak belirlendi.



Suudi Arabistan, bu düzenlemenin hacıların sağlığı ve aynı zamanda ülkelerinin güvenliğine yönelik de bir karar olduğunu bildirdi.

Covid-19 salgını sürecinde hala risk ortamı devam ederken Suudi Arabistan ekonomisi için büyük katkısı olan hac ibadeti, geçen sene Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşmemişti. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen hac ibadeti kapsamında yurt dışından 2,5 milyondan fazla ziyaretçi bölgeye akın ettiği biliniyor.



AP, tarihsel süreç içerisinde hacıların farklı salgınlarla mücadele ettiğini aktardığı haberde, benzer önlemlerin Ebola virüsü döneminde de alınmış olduğunu, Suudi Arabistan’ın hac ibadetini virüsten etkilenen ülkelerden gelen hacılar için yasakladığını hatırlattı.



DSÖ verilerine göre ülkede Covid-19’dan kaynaklı 7 bin 500 ölüm ve 462 binden fazla vaka olduğu ve toplamda ise 15,4 milyon doz aşı uygulandığı biliniyor.