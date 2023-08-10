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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Taksim'de havaya dolar atmışlardı! Villada operasyon!

        Taksim'de havaya dolar atmışlardı! Villada operasyon!

        İstanbul'da, Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Villada yaşayan şüphelilerin çektikleri görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:03
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        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
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        İstanbul'da, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp çektiği o görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

        YÜZÜ MASKELİ KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.

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        SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKMİŞLER

        Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

        13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

        #Taksim
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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