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TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftanın erteleme maçları tamamlandı, İskenderunspor maç fazlasıyla lider oldu

TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yomraspor-Kuşadasıspor: 1-2

Bitexen Düzcespor-Gemo Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

52 Orduspor FK-Hacettepespor: 3-0

Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor-Kızılcabölükspor: 4-2

Kalecik FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0

Ligde oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1.İSKENDERUNSPOR 21 13 5 3 42 19 23 44
2.BITEXEN DÜZCESPOR 20 13 3 4 31 17 14 42
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 20 10 7 3 36 27 9 37
4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 21 11 3 7 33 28 5 36
5.52 ORDUSPOR FK 21 9 8 4 29 22 7 35
6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 21 10 5 6 28 21 7 35
7.KUŞADASISPOR 21 9 5 7 27 25 2 32
8.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ 21 7 7 7 23 24 -1 28
9.YOMRA SPOR 21 6 9 6 21 22 -1 27
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 21 5 11 5 21 20 1 26
11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 21 7 5 9 23 24 -1 26
12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 21 6 7 8 21 20 1 25
13.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 21 6 7 8 18 25 -7 25
14.BAYRAMPAŞA SPOR 21 4 11 6 18 16 2 23
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 7 9 22 30 -8 22
16.KIZILCABÖLÜKSPOR 21 4 9 8 27 33 -6 21
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 20 3 7 10 16 34 -18 16
18.ÇARŞAMBASPOR 21 2 9 10 16 29 -13 15
19.HACETTEPE SPOR 21 2 7 12 14 30 -16 13

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