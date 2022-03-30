TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yomraspor-Kuşadasıspor: 1-2
Bitexen Düzcespor-Gemo Polimer Şile Yıldızspor: 2-0
52 Orduspor FK-Hacettepespor: 3-0
Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
İskenderunspor-Kızılcabölükspor: 4-2
Kalecik FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-3
Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0
Ligde oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.İSKENDERUNSPOR
|21
|13
|5
|3
|42
|19
|23
|44
|2.BITEXEN DÜZCESPOR
|20
|13
|3
|4
|31
|17
|14
|42
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|20
|10
|7
|3
|36
|27
|9
|37
|4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|21
|11
|3
|7
|33
|28
|5
|36
|5.52 ORDUSPOR FK
|21
|9
|8
|4
|29
|22
|7
|35
|6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR
|21
|10
|5
|6
|28
|21
|7
|35
|7.KUŞADASISPOR
|21
|9
|5
|7
|27
|25
|2
|32
|8.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ
|21
|7
|7
|7
|23
|24
|-1
|28
|9.YOMRA SPOR
|21
|6
|9
|6
|21
|22
|-1
|27
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ
|21
|5
|11
|5
|21
|20
|1
|26
|11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|21
|7
|5
|9
|23
|24
|-1
|26
|12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|21
|6
|7
|8
|21
|20
|1
|25
|13.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|21
|6
|7
|8
|18
|25
|-7
|25
|14.BAYRAMPAŞA SPOR
|21
|4
|11
|6
|18
|16
|2
|23
|15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|7
|9
|22
|30
|-8
|22
|16.KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|4
|9
|8
|27
|33
|-6
|21
|17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|20
|3
|7
|10
|16
|34
|-18
|16
|18.ÇARŞAMBASPOR
|21
|2
|9
|10
|16
|29
|-13
|15
|19.HACETTEPE SPOR
|21
|2
|7
|12
|14
|30
|-16
|13
YORUMLAR