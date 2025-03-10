Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi!

        THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi!

        Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte karşılıklı olarak iptal edilen seferler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #THY sefer iptalleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok