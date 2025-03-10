THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi!
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte karşılıklı olarak iptal edilen seferler...
Giriş: 10.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:30
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.
AA'da yer alan habere göre açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
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